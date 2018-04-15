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Тата и Валерий Блюменкранц решили заняться ресторанным бизнесом

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Тата и Валерий Блюменкранц займутся ресторанным бизнесом, открыв кондитерскую и кафе.

Не так давно Блюменкранцы покинули проект. Причины их ухода толком никому не известны: то ли семья добровольно ушла с шоу, то ли их вынудили организаторы. Однако герои долго время жили на «Доме-2» вместе с мамой и дочкой Бетти.

Тата и Валерий Блюменкранц решили заняться ресторанным бизнесом

После того как Тата и Валерий покинули периметр, они сразу же приобрели собственную квартиру в Москве, так как за время нахождения на шоу супруги смогли накопить внушительную сумму. Ну а теперь Блюменкранцы задумались и о своем деле.

Семья хочет открыть собственное кафе и кондитерскую, сделав это место самым уютным в городе. А сам Валерий хочет стать ведущим, так как всегда мечтал вести свадьбы или торжества. Тата же тем временем будет заниматься кафе и воспитывать дочку.

Правда поклонники уверены, что супруги могут обойтись и без собственного бизнеса, так как их страницы в социальных сетях благодаря рекламе приносят гораздо больше средств, да и вложений никаких не требует.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:35
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