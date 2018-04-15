Тата и Валерий Блюменкранц решили заняться ресторанным бизнесом

Не так давно Блюменкранцы покинули проект. Причины их ухода толком никому не известны: то ли семья добровольно ушла с шоу, то ли их вынудили организаторы. Однако герои долго время жили на «Доме-2» вместе с мамой и дочкой Бетти.После того как Тата и Валерий покинули периметр, они сразу же приобрели собственную квартиру в Москве, так как за время нахождения на шоу супруги смогли накопить внушительную сумму. Ну а теперь Блюменкранцы задумались и о своем деле.Семья хочет открыть собственное кафе и кондитерскую, сделав это место самым уютным в городе. А сам Валерий хочет стать ведущим, так как всегда мечтал вести свадьбы или торжества. Тата же тем временем будет заниматься кафе и воспитывать дочку.Правда поклонники уверены, что супруги могут обойтись и без собственного бизнеса, так как их страницы в социальных сетях благодаря рекламе приносят гораздо больше средств, да и вложений никаких не требует.