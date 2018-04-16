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Разработчики Instagram отказали в поддержке программы для пользователей Windows 10 Mobile

Операционная система Windows 10 Mobile лишилась приложения Instagram. Разработчики программы признались в том, что больше не будут оказывать техническую поддержку для этой мобильной платформы.

Разработчики Instagram отказали в поддержке программы для пользователей Windows 10 Mobile


Ранее сообщалось, что разработчики из Microsoft перестали выпускать обновления для ОС Windows 10 Mobile из-за провала системы. Позже появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp перестал получать новые пакеты данных, поскольку руководство сервиса отказалось оказывать техническую поддержку приложения для платформы Windows 10 Mobile.

Теперь из базы ресурса Microsoft Store пропала программа Instagram. Это значит, что больше на Windows 10 Mobile программу скачать никто не сможет. В том случае, если пользователь решит вернуться к заводским настройкам и почистить все данные на смартфоне, он не сможет потом заново установить себе Instagram.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:40
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