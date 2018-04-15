Сергей Кучеров решил выяснить, кто на «Доме-2» не против эскорт-услуг

Кучеров решил разнообразить свою страницу в социальных сетях шуточным видео, в котором провел опрос среди участников и не только, чтобы выяснить их отношение к эскорт-услугам. Так, среди опрошенных были Марго Овсянникова, Саша Шева, Дмитрий Кварацхелия, пара местных жителей и кошки.Как оказалось, Дмитрий и Саша являются скромниками, поэтому не смогли бы дружить с человеком, который работает в эскорте. А вот Овсянникова честно призналась, что относится к этой деятельности нормально, и даже была бы готова встречаться с парнем-эскортником.Сергей добавил, что на проекте все оказались невинные, но он сделал вид, будто поверил им словам. Правда, Кучеров пообещал снять продолжение своего расследования.