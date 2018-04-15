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Ольга Бузова заигралась с микрофоном

Ольга Бузова заигралась с микрофоном, вульгарно облизывая его во время концерта, что зрители восприняли неоднозначно.

Ведущая "Дома-2" в своём недавнем интервью пожаловалась, что с 2011 года не ходит на свидания, а 14 долгих месяцев у неё не было секса.

Ольга Бузова заигралась с микрофоном

С одной стороны, теледива истосковалась по чувству, когда рядом спит родной человек, а с другой - нереализованные желания воплощаются в творчестве, подстёгивая Бузову совершенствоваться всё больше.

Однако её поклонники и антифанаты заметили, что Ольга заигралась и из кокетки превращается в вульгарную особу, которая подаёт плохой пример подросткам, составляющим её целевую аудиторию.

Так, помимо страстных танцев в открытом кожаном наряде, певица дошла до того, что едва ли не сэмитировала с микрофоном половой акт. Хотя слушатели поддержали такой жест овациями во время концерта, хейтеры и коллеги по "цеху" будут припоминать звезде эту выходку ещё очень долго.


Ранее Ольга Бузова не планировала бросать сцену ради семьи.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:17
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