Подтверждена разработка смартфона Essential Phone 2

В частности специалисты хотят усовершенствовать камеру нового Essential Phone. Индустриальный дизайнер Essential Линда Джиан дала интервью изданию Businessinsider, в котором она рассказала о возможных улучшениях. Она подтвердила информацию о том, что Essential Phone 2 получит хорошую камеру, поскольку разработчики уже пишут программное обеспечение и пытаются подобрать качественную оптику.Пока что неизвестно, какое аппаратное обеспечение получит новинка, но эксперты приписывают смартфону процессор Qualcomm Snapdragon 845 и графический чип Adreno 630. Помимо этого к «дракону» могут добавить сотовый модем X20 LTE.Также многие уверены в том, что Essential Phone 2 получит ОС Android 8.1 Oreo, модули NFC и 4G VoLTE.Как бы там ни было, уже в мае текущего года пользователи смогут подробнее узнать об этом девайсе.