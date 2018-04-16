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Подтверждена разработка смартфона Essential Phone 2

Компания Essential решила продолжить линейку Essential Phone и разработать устройство второго поколения. Отмечается, что разработчики намерены исправить все недостатки, которые были в первой модификации.

Подтверждена разработка смартфона Essential Phone 2


В частности специалисты хотят усовершенствовать камеру нового Essential Phone. Индустриальный дизайнер Essential Линда Джиан дала интервью изданию Businessinsider, в котором она рассказала о возможных улучшениях. Она подтвердила информацию о том, что Essential Phone 2 получит хорошую камеру, поскольку разработчики уже пишут программное обеспечение и пытаются подобрать качественную оптику.

Пока что неизвестно, какое аппаратное обеспечение получит новинка, но эксперты приписывают смартфону процессор Qualcomm Snapdragon 845 и графический чип Adreno 630. Помимо этого к «дракону» могут добавить сотовый модем X20 LTE.

Также многие уверены в том, что Essential Phone 2 получит ОС Android 8.1 Oreo, модули NFC и 4G VoLTE.

Как бы там ни было, уже в мае текущего года пользователи смогут подробнее узнать об этом девайсе.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:50
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