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Иван Барзиков недоволен тем, что вокруг все пишут только об Ольге Бузовой

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Иван Барзиков в шоке от того, что новости заполнены лишь Ольгой Бузовой.

Недавно Барзиков на своей странице в социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором рассказал о своем возмущении по поводу нынешних новостей. Парню не нравится, что все кругом пишут только об Ольге Бузовой.

Иван Барзиков недоволен тем, что вокруг все пишут только об Ольге Бузовой

Ивану непонятно, почему все внимание лишь уделяется ведущей «Дома-2», ведь еще не так давно Интренет пестрил новостями о других звездах шоу-бизнеса и скандалах, связанных с ними. Однако теперь молодому человеку скучно читать ленту.

Поклонники не оценили речь Барзикова. По их мнению, Ване не стоило так говорить, учитывая, что он приобрел свою популярность только лишь благодаря проекту. И то, после ухода с шоу о нем почти все забыли.

В то время как Бузова постоянно работает и пробует себя во всех сферах. Поэтому ей и уделяют внимание журналисты. Подписчики посоветовали Барзикову взять пример со звезды, а не говорить попусту зря.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:09
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