Иван Барзиков недоволен тем, что вокруг все пишут только об Ольге Бузовой

Недавно Барзиков на своей странице в социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором рассказал о своем возмущении по поводу нынешних новостей. Парню не нравится, что все кругом пишут только об Ольге Бузовой.Ивану непонятно, почему все внимание лишь уделяется ведущей «Дома-2», ведь еще не так давно Интренет пестрил новостями о других звездах шоу-бизнеса и скандалах, связанных с ними. Однако теперь молодому человеку скучно читать ленту.Поклонники не оценили речь Барзикова. По их мнению, Ване не стоило так говорить, учитывая, что он приобрел свою популярность только лишь благодаря проекту. И то, после ухода с шоу о нем почти все забыли.В то время как Бузова постоянно работает и пробует себя во всех сферах. Поэтому ей и уделяют внимание журналисты. Подписчики посоветовали Барзикову взять пример со звезды, а не говорить попусту зря.