Microsoft заблокировала сервис uTorrent

Отмечается, что защитная система Windows Defender теперь отправляет программу uTorrent в карантин, не давая тем самым ее использовать. Помимо этого пользователи Windows сообщают о том, что антивирусы ESET, Sophos и TrendMicro также негативно относятся к программному обеспечению uTorrent.Сотрудники BitTorrent Inc подтверждают наличие неполадок в работе торрент-клиента, при этом известно, что проблема пока актуальна лишь для 5% пользователей. По словам разработчиков программы, в одной из версий был использован код, на которой реагируют антивирусы. Таким образом, в BitTorrent Inc уже удалили эту версию с официального сайта компании.