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Microsoft заблокировала сервис uTorrent

Представители компании Microsoft решили заблокировать торрент-клиент uTorrent, поскольку считают его опасным программным обеспечением. Вследствие запрета многие пользователи операционной системы Windows столкнулись с тем, что система Defender относит приложение в список потенциально нежелательных.

Microsoft заблокировала сервис uTorrent


Отмечается, что защитная система Windows Defender теперь отправляет программу uTorrent в карантин, не давая тем самым ее использовать. Помимо этого пользователи Windows сообщают о том, что антивирусы ESET, Sophos и TrendMicro также негативно относятся к программному обеспечению uTorrent.

Сотрудники BitTorrent Inc подтверждают наличие неполадок в работе торрент-клиента, при этом известно, что проблема пока актуальна лишь для 5% пользователей. По словам разработчиков программы, в одной из версий был использован код, на которой реагируют антивирусы. Таким образом, в BitTorrent Inc уже удалили эту версию с официального сайта компании.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:20
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