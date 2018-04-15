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Лена Миро считает, что санкции на импорт лекарств - глупая затея

Известный блогер Лена Миро прокомментировала решение Госдумы о введении ответных санкций на импорт алкоголя, табака и лекарств.

Миро в своем блоге решила затронуть тему по поводу нового законопроекта о введение ответных санкций на запрет ввоза импортных алкоголя, табака и медикаментов. Лена уверена, что это глупая затея, которая может привести к плачевным последствиям.

Лена Миро считает, что санкции на импорт лекарств - глупая затея

Так, по мнению блогера, в России почти не развита фармакология, поэтому отсутствие импортных лекарств вызовет большую проблему. Ведь Миро уверена, что кроме арбидола, клизм и примочек в нашей стране ничего не производят.

Лена не понимает, как депутаты собираются возмещать импортный товар, который в России даже не производят. А все аналоги, которые существуют на отечественном рынке – это всего лишь пустышки, которые скорее навредят, чем помогут.

Да и неправильно, по мнению девушки, решать проблему с Западом через страдания своего же народа. Ведь Европу заинтересовали доходы российских миллиардеров, а не простых граждан.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:58
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