Лена Миро считает, что санкции на импорт лекарств - глупая затея

Миро в своем блоге решила затронуть тему по поводу нового законопроекта о введение ответных санкций на запрет ввоза импортных алкоголя, табака и медикаментов. Лена уверена, что это глупая затея, которая может привести к плачевным последствиям.Так, по мнению блогера, в России почти не развита фармакология, поэтому отсутствие импортных лекарств вызовет большую проблему. Ведь Миро уверена, что кроме арбидола, клизм и примочек в нашей стране ничего не производят.Лена не понимает, как депутаты собираются возмещать импортный товар, который в России даже не производят. А все аналоги, которые существуют на отечественном рынке – это всего лишь пустышки, которые скорее навредят, чем помогут.Да и неправильно, по мнению девушки, решать проблему с Западом через страдания своего же народа. Ведь Европу заинтересовали доходы российских миллиардеров, а не простых граждан.