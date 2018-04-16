Сервис Opera VPN перестанет работать с 30 апреля

Вместо этого создатели Opera VPN предлагают оформить платную годовую подписку на сервис SurfEasy, при этом пользователям предоставят 80-процентную скидку. Отмечается, что те, кто владеет премиум-аккаунтом Opera Gold, смогут использовать ресурс бесплатно в течение года.Стоит отметить, что для начала работы в SurfEasy необходимо загрузить на устройство приложение. В целом пользоваться данной программой смогут те, у кого установлены операционные системы Windows, macOS, iOS и Android.Помимо этого разработчики Opera VPN утверждают, что российское законодательство никак не замешано в отключении сервиса, просто компания тратит на него деньги и не получает от этого прибыль.Аналогами Opera VPN теперь могут стать сервисы Cloak VPN, Browsec VPN и Tunnelbear.