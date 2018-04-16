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Сервис Opera VPN перестанет работать с 30 апреля

Сегодня стало известно о том, что с 30 апреля текущего года сервис Opera VPN перестанет работать на территории России. Таким образом, жители страны уже не смогут использовать его для обхода блокировки различных сайтов и мессенджеров.

Сервис Opera VPN перестанет работать с 30 апреля


Вместо этого создатели Opera VPN предлагают оформить платную годовую подписку на сервис SurfEasy, при этом пользователям предоставят 80-процентную скидку. Отмечается, что те, кто владеет премиум-аккаунтом Opera Gold, смогут использовать ресурс бесплатно в течение года.

Стоит отметить, что для начала работы в SurfEasy необходимо загрузить на устройство приложение. В целом пользоваться данной программой смогут те, у кого установлены операционные системы Windows, macOS, iOS и Android.

Помимо этого разработчики Opera VPN утверждают, что российское законодательство никак не замешано в отключении сервиса, просто компания тратит на него деньги и не получает от этого прибыль.

Аналогами Opera VPN теперь могут стать сервисы Cloak VPN, Browsec VPN и Tunnelbear.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:10
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