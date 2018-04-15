Дмитрий Дмитренко не реагирует на попытки Татьяны Владимировны помириться с ним

После недавнего конфликта в семье «брендов» проекта Татьяна Владимировна попыталась прийти к миру с зятем, однако тот не хочет идти на контакт. Дмитренко кажется, что его теща специально прилетела для того, чтобы развалить его семью.Родительница Ольги Рапунцель была просто шокирована от предположений зятя, который уверен, что проект заплатил ей деньги, чтобы она рассорила супругов. По словам Димы, именно по этой причине теща делает ему замечания, касающиеся его поведением, с чем он не собирается мириться.Женщина рассказала, что до последнего старалась прийти к примирению, так как они являются родственниками, вот только участник телестройки продолжает настаивать на своем, обвиняя женщину во всевозможных проблемах. Татьяна Владимировна предлагала Дмитренко поговорить обо всем тет-а-тет и без камер, но мужчина не пожелал общаться.