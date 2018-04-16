Elitegroup Computer Systems представила новую материнскую плату H310H5-M2

В аппаратной основе платы будут лежать процессоры Intel Core Coffee Lake. Благодаря специальной модификации, разработка отлично подходит для использования в компактных форм-факторах.Система дает возможность устанавливать модули памяти DDR4-2666/2400, для которых есть два порта. Максимальный объем оперативной памяти может достигать показателя 32 Гб. Что касается постоянной памяти, то для нее есть четыре разъема стандарта Serial ATA 3.0.Для графических систем предлагается слот Express х16 Gen 3.0 и PCI Express х1 Gen 2.0 для карты расширения. Также H310H5-M2 оснащена модулем Realtek 8111H Gigabit Ethernet и звуковым кодеком Realtek ALC662.Для подключения дополнительных устройств имеются порты D-Sub, HDMI, PS/2, USB 3.0 и USB 2.0.