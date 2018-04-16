Титул «Мисс Россия-2018» достался студентке из Чувашии
Жюри национального конкурса «Мисс Россия-2018» главное звание присвоило студентке из Чувашской Республики.
Юлия Полячихина из Чувашии теперь обладает не только громким титулом, а и короной из белого золота, которую украшают бриллианты, рубины и сапфиры, 3 миллионами рублей и новеньким авто.
18-летняя Юлия за успешную учебу в школе получила золотую медаль и поступила в чувашский госуниверситет обучаться журналистике. И попутно девушка работает моделью. Среди увлечений "Мисс России-2018" важное место занимает фитнес-аэробика: в этом виде спорта она выступает за сборную республики.
За призы и титул боролись 50 девушек из разных областей России.
Юлия Полячихина из Чувашии теперь обладает не только громким титулом, а и короной из белого золота, которую украшают бриллианты, рубины и сапфиры, 3 миллионами рублей и новеньким авто.
18-летняя Юлия за успешную учебу в школе получила золотую медаль и поступила в чувашский госуниверситет обучаться журналистике. И попутно девушка работает моделью. Среди увлечений "Мисс России-2018" важное место занимает фитнес-аэробика: в этом виде спорта она выступает за сборную республики.
За призы и титул боролись 50 девушек из разных областей России.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:15