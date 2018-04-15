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Зрители уверены, что Ольга Жарикова и Александр Гобозов намеренно расстались

По мнению телезрителей, участники телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова и Александр Гобозов специально расстались, чтобы вызвать интерес к своей паре.

Не все поклонники «Дома-2» верят в то, что между Жариковой и Гобозовым искренние чувства. Однако у ребят появились свои фанаты, которые переживают из-за их расставания. Тем более, что причины, которые назвала Ольга, несправедливы.

Зрители уверены, что Ольга Жарикова и Александр Гобозов намеренно расстались

Но есть и те, кто уверены, что даже их расставание это продуманные план, для того чтобы привлечь к себе внимание для победы в конкурсе «Свадьба на миллион». Ведь ребятам нужно что-то свежее и интересное.

Поэтому, по мнению некоторых зрителей, Оля и Саша помирятся под новый этап конкурса. Да и к тому же ведущие не дадут им возможность сейчас разойтись. Действительно, у ребят не остается других вариантов, так как иначе им придется строить новые отношения, а претендентов на эту роль ни у Жариковой, ни у Гобозова нет.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:28
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