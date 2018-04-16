Ученые обнаружили звезду, способную уничтожить Солнечную систему
Согласно расчетам астрономов, к Солнечной системе приближается звезда, способная ее уничтожить. Гравитационное воздействие звезды может вызвать масштабные взрывы в нашей планетарной системе, что в конечном итоге приведет к ее гибели.
Ученые вычислили звезду Глизе 710, расположенную от Солнечной системы в данное время на расстоянии в 65 световых лет. Хотя массы светила-убийцы равна 0,6 солнечной, однако астрономов тревожит ее движение. В данное время она несется к Земле со скоростью в несколько десятков километров в секунду. По прогнозам экспертов, вероятность сближения звезды с Солнечной системой равняется 86%.
По данным ученых, Глизе 710 приблизится к Солнечной системе не раннее чем через 1,5 миллиона лет и пройдет мимо орбиты Плутона. Это не первый подобный «опыт» нашей системы, так как за все время ее существования Солнечную систему посетило 9 блуждающих звезд.
Ученые вычислили звезду Глизе 710, расположенную от Солнечной системы в данное время на расстоянии в 65 световых лет. Хотя массы светила-убийцы равна 0,6 солнечной, однако астрономов тревожит ее движение. В данное время она несется к Земле со скоростью в несколько десятков километров в секунду. По прогнозам экспертов, вероятность сближения звезды с Солнечной системой равняется 86%.
По данным ученых, Глизе 710 приблизится к Солнечной системе не раннее чем через 1,5 миллиона лет и пройдет мимо орбиты Плутона. Это не первый подобный «опыт» нашей системы, так как за все время ее существования Солнечную систему посетило 9 блуждающих звезд.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 14:00