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Ученые обнаружили звезду, способную уничтожить Солнечную систему

Согласно расчетам астрономов, к Солнечной системе приближается звезда, способная ее уничтожить. Гравитационное воздействие звезды может вызвать масштабные взрывы в нашей планетарной системе, что в конечном итоге приведет к ее гибели.

Ученые обнаружили звезду, способную уничтожить Солнечную систему


Ученые вычислили звезду Глизе 710, расположенную от Солнечной системы в данное время на расстоянии в 65 световых лет. Хотя массы светила-убийцы равна 0,6 солнечной, однако астрономов тревожит ее движение. В данное время она несется к Земле со скоростью в несколько десятков километров в секунду. По прогнозам экспертов, вероятность сближения звезды с Солнечной системой равняется 86%.

По данным ученых, Глизе 710 приблизится к Солнечной системе не раннее чем через 1,5 миллиона лет и пройдет мимо орбиты Плутона. Это не первый подобный «опыт» нашей системы, так как за все время ее существования Солнечную систему посетило 9 блуждающих звезд.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 14:00
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