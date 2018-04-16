Ученые рассказали, от чего зависит счастье в браке

Группа специалистов из Университета Джорджии выявили, что те пары, у которых общий доход не выше 60 000 долларов в год, заботятся друг о друге чаще других пар. Обычно у них общий семейный бюджет, что тоже играет важную роль в семейной идиллии.Для исследований американские ученые отобрали 3 с половиной тысячи человек от 24 и до 89 лет, причем среди них были группы холостяков, находящихся в браке людей и молодоженов. После анализа их ответов на вопросы оказалось, что одиноких людей чаще посещает депрессия, чем тех, кто длительное время состоит в отношениях. А семейное счастье зависит от уровня семейного дохода: самые счастливые семьи – у менее обеспеченных пар.