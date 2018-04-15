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Ксения Бородина и Влад Кадони постебались над Гогеном Солнцевым и его 63-летней женой

На днях бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев официально узаконил свои отношения с 63-летней возлюбленной Екатериной Терешкович.

Один из самых эпатажных экс-участников телепроекта недавно женился. Несмотря на то, что Гоген по-прежнему заявляет, что испытывает к своей 63-летней теперь уже супруги теплые и светлые чувства, многие до сих пор уверены, что мужчина не только меркантильный, но и довольно расчетливый.

Ксения Бородина и Влад Кадони постебались над Гогеном Солнцевым и его 63-летней женой

Ведь, по слухам, Екатерина является очень успешной бизнесвумен и имеет немаленькие владения, которыми после ее смерти с легкостью сможет завладеть Солнцев. Даже мама мужчины не верит в слова своего же сына. Выяснилось, что Гоген даже на собственном бракосочетании постарался хорошенечко подзаработать.

В Сети продолжают активно говорить о том, что парочке заплатило руководство телестройки немалые деньги, именно поэтому свадебные гуляния проходили в стенах проекта.

Съемки мероприятия длились до самого утра, так как многие кадры не удавалось отснять с первого дубля. Известно, что над Гогеном и Екатериной постоянно смеялись не только гости торжества, но и сами телеведущие.

Ксения Бородина и Влад Кадони постебались над Гогеном Солнцевым и его 63-летней женой

«Все постоянно говорят о том, что Солнцев развел бедную старушку, чтоб хорошо пристроиться, а по-моему, это старушка его развела. Ни по ее одежде, ни по внешнему виду не скажешь, что у нее есть миллиарды и дорогущая недвижимость. Может, она в том коттедже экономкой или нянечкой работает, пока настоящие то хозяева отдыхали, проворотила свои дела, а этот дурачок и в ЗАГС сразу же побежал. И, кстати, именно она хотела с ним познакомиться, а не он с ней», - высказалась одна из пользователей Сети.

Теперь телезрителям остается только дождаться нового эфира «Дома-2», в котором можно будет понаблюдать, как стебутся гости свадьбы, а также Влад Кадони и Ксения Бородина над молодоженами.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:59
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