После укуса собаки мужчине ампутировали нос и ноги из-за сепсиса
Владелец спаниеля 50-летний Жако Нель на всю жизнь остался инвалидом после игры с собакой. Мужчине врачи ампутировали нос и ноги из-за укуса животного, ставшего причиной возникновения сепсиса.
Питомец оставил рану на руке хозяина, которая потом стала гноиться. Также человек стал испытывать боли в конечности вместе с головокружением и ознобом. Тогда он посетил клинику, где узнал о начальной стадии недуга. Странное пятно на коже стало причиной срочной госпитализации пациента.
У него началась гангрена, так что у врачей не было выбора кроме удаления пораженных частей тела. Пока пациент смог купить протезы для ног, но сложности в операции не позволили ему сделать новый нос.
Питомец оставил рану на руке хозяина, которая потом стала гноиться. Также человек стал испытывать боли в конечности вместе с головокружением и ознобом. Тогда он посетил клинику, где узнал о начальной стадии недуга. Странное пятно на коже стало причиной срочной госпитализации пациента.
У него началась гангрена, так что у врачей не было выбора кроме удаления пораженных частей тела. Пока пациент смог купить протезы для ног, но сложности в операции не позволили ему сделать новый нос.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30