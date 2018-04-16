После укуса собаки мужчине ампутировали нос и ноги из-за сепсиса

Питомец оставил рану на руке хозяина, которая потом стала гноиться. Также человек стал испытывать боли в конечности вместе с головокружением и ознобом. Тогда он посетил клинику, где узнал о начальной стадии недуга. Странное пятно на коже стало причиной срочной госпитализации пациента.У него началась гангрена, так что у врачей не было выбора кроме удаления пораженных частей тела. Пока пациент смог купить протезы для ног, но сложности в операции не позволили ему сделать новый нос.