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Лера Фрост стала певицей

Бывшая участница шоу «Дом-2» Лера Фрост решила стать певицей и уже записала первую песню.

После того как Фрост покинула телепроект, она решила в серьез обосноваться в Москве. Сначала благодаря связям девушка получила должность директора в столичной клинике пластической хирургии, затем работу на телевидении.

Лера Фрост стала певицей

А теперь, по всей видимости, Лера решила взять пример с Ольги Бузовой и запеть. Недавно стало известно, что Фрост записала свою первую композицию. Девушка побывала в звукозаписывающей студии, где уже готовится к выпуску своего трека.

В каком именно стиле будут песни, пока остается загадкой. Правда, сама Лера предложила поклонникам три варианта: рэп, поп или рок.

Подписчики по-разному отнеслись к этой новости. Кто-то поддержал экс-участницу, добавив, что у нее обязательно все получится на этом поприще. А некоторые решили, что Лере следует заняться чем-нибудь другим, так как посредственных артистов на нашей сцене и так слишком много.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:45
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