Ольга Рапунцель рассказала, что рожала без анестезии

Совсем недавно Ольга стала мамой, поэтому она хочет поделиться с поклонниками всеми своими ощущениями от родов, а также рассказать о планах на будущее. Девушка посоветовала своим подписчицам не бояться рожать.Рапунцель призналась, что родила сама, хоть и было достаточно больно. Весь этот процесс занял около 12 часов, а схватки были болезненными с каждым последующим разом. Участница рассказала, что у нее высокий болевой порог и никакая анестезия не помогала.Но тем не менее, по мнению Ольги, оно того стоило. Девушка даже скучает по своему большому животику. Но теперь Рапунцель намерена как можно скорее начать заниматься спортом, чтобы привести свою фигуру в порядок. Она планирует уже через месяц придти в форму. Ольга добавила, что ей повезло, так как на теле не осталось никаких растяжек.