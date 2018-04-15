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Экс-участница «Дом-2» Элина Камирен рассказала про понты иностранцев

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен обнародовала на своем YouTube канале очередной влог под названием «Записки охотницы».

Ни для кого из поклонников телестройки не является секретом, что одна из самых ярких и эпатажных участниц проекта решила стать блогером. Элина заявила, что хочет делиться с общественностью ценными знаниями, которые основываются на ее богатом жизненном опыте.

Экс-участница «Дом-2» Элина Камирен рассказала про понты иностранцев

По словам Камирен, ее лекции рассчитаны на женщин, а если быть точнее на дамочек, которые просто-таки мечтают обзавестись не только богатым и респектабельным ухажером, но и не скупым спонсором.

На днях экс-звезда «Дома-2» выпустила новый видеоролик «Записки охотницы», который тут же поспешила пригласить посмотреть своих многочисленных поклонников. В новом влоге Элина решила рассказать о понтах жителей Соединенных Штатов Америки.

«В новом ролике я сравниваю понты в России и в Америке, чем отличается менталитет, и кто же из двух наций живет не по средствам..», - написала под свежим влогом Камирен.

На кадрах ролика девушка рассказывает о том, что большое количество жителей США живет на самом деле не по средствах.

Экс-участница «Дом-2» Элина Камирен рассказала про понты иностранцев

«..Человек может ехать на абсолютно роскошном автомобиле, но у него может не быть денег на украшения бриллианты или дорогие шмотки и т.д. Потому что практически вся Америка, она живет в кредитах!..Как говорят сами местные, в Лос-Анджелеса, например, большая часть, там 90% людей живут не по средствам! То есть они берут в кредит машины, имея такой низкий процент, никогда не имев возможности вообще в принципе купить такой автомобиль..В Америки ты просто берешь кредит и платишь какие-то там 300 долларов в месяц и ездишь при этом в роскошном автомобиле. С домами там такая же история..», - рассказывает Камирен о большинстве жителей Америки.


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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 17:30
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