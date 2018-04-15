Илья Яббаров сомневается в отцовстве своих сыновей

«Мне тяжело сейчас говорить, но я хочу быть честным. Ни от одного из своих детей я не отказываюсь, но проверить истинность отцовства с помощью тестов ДНК мне хотелось бы», - признался Илья.

Яббаров задумался о том, чтобы пройти проверку, действительно ли его сыновья были рождены от него или же девушки из прошлой жизни попросту искали надежный способ удержать его, а затем получить с него алименты. Об этом Илья рассказал сам.Про маленькую дочку участника реалити-шоу знали все, а вот про сыновей стало известно только недавно. Отец признал наследников, однако хотел бы удостовериться, что мальчики были рождены от него. Ребята все время живут со своими мамами, папа не слишком часто им уделял время, да и вниманием не баловал.По словам юриста звезды «Дома-2», они надеются, что этот вопрос можно будетсмогут решить мирным путем. К тому же Илья не хочет ничего плохого, а лишь надеется удостовериться мирным путем, что настоящий отец именно он. Ведь в том случае, если мальчики не являются его детьми, они потеряют права на его наследство.