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Илья Яббаров сомневается в отцовстве своих сыновей

Участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров не так давно признался, что помимо дочери, у него есть еще двое сыновей. И хотя мужчина не отказывается от своих детей, он все-таки хотел бы сдать тест на свое отцовство, чтобы полностью удостовериться, что это его сыновья.

Илья Яббаров сомневается в отцовстве своих сыновей

Яббаров задумался о том, чтобы пройти проверку, действительно ли его сыновья были рождены от него или же девушки из прошлой жизни попросту искали надежный способ удержать его, а затем получить с него алименты. Об этом Илья рассказал сам.

Про маленькую дочку участника реалити-шоу знали все, а вот про сыновей стало известно только недавно. Отец признал наследников, однако хотел бы удостовериться, что мальчики были рождены от него. Ребята все время живут со своими мамами, папа не слишком часто им уделял время, да и вниманием не баловал.

«Мне тяжело сейчас говорить, но я хочу быть честным. Ни от одного из своих детей я не отказываюсь, но проверить истинность отцовства с помощью тестов ДНК мне хотелось бы», - признался Илья.

По словам юриста звезды «Дома-2», они надеются, что этот вопрос можно будетсмогут решить мирным путем. К тому же Илья не хочет ничего плохого, а лишь надеется удостовериться мирным путем, что настоящий отец именно он. Ведь в том случае, если мальчики не являются его детьми, они потеряют права на его наследство.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:29
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