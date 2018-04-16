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Поклонники обрушились с критикой на Максима Галкина из-за переноса эфира “Сегодня вечером”

Зрители давно хотели посмотреть новый выпуск “Сегодня вечером”, посвященный Илье Резнику, но Первый канал перенес эфир. Поклонники обрушились с критикой на Максима Галкина, хотя он не был виноват в сложившейся ситуации.

Подписчики стали выражать свое недовольство негативными новостями о политических событиях, которые уже надоело слушать. Некоторые лица отметили, что все нормальные программы перенесли, а сотрудники канала даже не удосужились предупредить зрителей об изменениях.

Поклонники обрушились с критикой на Максима Галкина из-за переноса эфира “Сегодня вечером”


Пользователи сетей посчитали, что Максим Галкин был в курсе ситуации, но предпочел не сообщать о ней в сетях. Они даже не знали, что программу просто перенесли на другое время, но сам ведущий не отреагировал на выпады недоброжелателей. Также фанаты раскритиковали Машу Распутину за ужасное исполнение композиции “Кабриолет” и вульгарный внешний вид.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30
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