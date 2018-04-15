Самый уродливый пес Великобритании стал моделью

Ни уродство, ни пожилой собачий возраст не помешали Чейзу получить работу в модельном агентстве Model Direct. Теперь новоиспеченная модель будет представлять продукцию Disney, Pets at Home, M&S и других известных брендов.Чейз – из породы китайских хохлатых. Из-за преклонных лет имеет «букет» болезней, которые «подпортили» его внешность: катаракта, облысение, да и зубов уже не осталось. Но несмотря на такую устрашающую внешность его хозяйка Шторм Шнайдер по-прежнему его трепетно любит. Когда-то пес помог женщине оправиться от посттравматического шока, когда в одночасье не стало ее матери, разбившейся на мотоцикле. Хозяйка Чейза уверена, что его новая работа поможет изменить представление людей о красоте.К слову конкурс на звание самого уродливого проводится в стране еще с 1961 года. Главной целью его является стремление донести до людей, что все собаки заслуживают любовь.