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Самый уродливый пес Великобритании стал моделью

15-летний Чейз заслуженно носит титул «самой уродливой собаки Великобритании». Но внешность не помешала животному попасть в модели.
Самый уродливый пес Великобритании стал моделью


Ни уродство, ни пожилой собачий возраст не помешали Чейзу получить работу в модельном агентстве Model Direct. Теперь новоиспеченная модель будет представлять продукцию Disney, Pets at Home, M&S и других известных брендов.

Чейз – из породы китайских хохлатых. Из-за преклонных лет имеет «букет» болезней, которые «подпортили» его внешность: катаракта, облысение, да и зубов уже не осталось. Но несмотря на такую устрашающую внешность его хозяйка Шторм Шнайдер по-прежнему его трепетно любит. Когда-то пес помог женщине оправиться от посттравматического шока, когда в одночасье не стало ее матери, разбившейся на мотоцикле. Хозяйка Чейза уверена, что его новая работа поможет изменить представление людей о красоте.

К слову конкурс на звание самого уродливого проводится в стране еще с 1961 года. Главной целью его является стремление донести до людей, что все собаки заслуживают любовь.
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:33
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