Федор Добронравов вышел на сцену московского Театра сатиры после инсульта

Премьера долго откладывалась из-за здоровья артиста, но после выхода из клиники люди встретили выход кумира громкими овациями. Они отметили, что Федор Добронравов сильно похудел, однако чувствует себя замечательно и находится в отличном настроении.Актриса Светлана Дружинина тоже сообщала об участии коллеги в спектакле и была рада видеть его здоровым вместе с остальным коллективом. Актер после курса лечения быстро поправился и смог приступить к работе через месяц после болезни.