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Федор Добронравов вышел на сцену московского Театра сатиры после инсульта

СМИ раньше сообщали, что актера московского Театра сатиры госпитализировали во время гастролей, после чего он продолжил лечение в клинике. Сейчас Федор Добронравов вышел на сцену после инсульта и порадовал зрителей ролью в спектакле “Где мы?”.

Премьера долго откладывалась из-за здоровья артиста, но после выхода из клиники люди встретили выход кумира громкими овациями. Они отметили, что Федор Добронравов сильно похудел, однако чувствует себя замечательно и находится в отличном настроении.

Федор Добронравов вышел на сцену московского Театра сатиры после инсульта


Актриса Светлана Дружинина тоже сообщала об участии коллеги в спектакле и была рада видеть его здоровым вместе с остальным коллективом. Актер после курса лечения быстро поправился и смог приступить к работе через месяц после болезни.
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:30
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