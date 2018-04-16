Федор Добронравов вышел на сцену московского Театра сатиры после инсульта
СМИ раньше сообщали, что актера московского Театра сатиры госпитализировали во время гастролей, после чего он продолжил лечение в клинике. Сейчас Федор Добронравов вышел на сцену после инсульта и порадовал зрителей ролью в спектакле “Где мы?”.
Премьера долго откладывалась из-за здоровья артиста, но после выхода из клиники люди встретили выход кумира громкими овациями. Они отметили, что Федор Добронравов сильно похудел, однако чувствует себя замечательно и находится в отличном настроении.
Актриса Светлана Дружинина тоже сообщала об участии коллеги в спектакле и была рада видеть его здоровым вместе с остальным коллективом. Актер после курса лечения быстро поправился и смог приступить к работе через месяц после болезни.
Премьера долго откладывалась из-за здоровья артиста, но после выхода из клиники люди встретили выход кумира громкими овациями. Они отметили, что Федор Добронравов сильно похудел, однако чувствует себя замечательно и находится в отличном настроении.
Актриса Светлана Дружинина тоже сообщала об участии коллеги в спектакле и была рада видеть его здоровым вместе с остальным коллективом. Актер после курса лечения быстро поправился и смог приступить к работе через месяц после болезни.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:30