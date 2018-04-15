Ольга Рапунцель прихвастнула отличным телом после рождения дочери

«Вот так я выгляжу после родов, спустя 2 недели..все помнят меня бегемотиком во время беременности? Я ведь набрала достаточно кг во время беременности, у меня был большой животик. Я прям скучаю по своему животику..через месяц уже вернусь в форму и смогу заниматься спортом. Буду качать пресс и ягодицы. Я считаю, что после родов женщина становится ещё краше, красивее и моложе! Не бойтесь рожать, да больно, но терпимо, я сама родила и я рожала 12 часов, схватки очень болезненные и усиливались все больше и больше..Дети это огромное счастье! С появлением дочки моя жизнь изменилась в лучшую сторону, думаю только о ней и у меня все перевернулось внутри, в хорошем смысле. Я не представляю, как я могла жить раньше без неё, я очень очень люблю свою маленькую, сладенькую доченьку! Спасибо всевышнему за каждый прожитый день! Всем добра, счастья и любви», - написала Рапунцель под своей свежей публикацией.

Недавно познавшая радость материнства длинноволосая красавица активно продолжает посвящать многочисленных поклонников в свою личную жизнь. Оказывается, что Ольга просто-таки не могла себе позволить не отчитаться перед любимыми подписчиками о своем самочувствии спустя пару недель после сложнейших родов.По словам Рапунцель, она неимоверно рада тому, что стала мамой, но еще больше ее радует то, что в ее семье появилась еще одна красавица. Стоит отметить, что на протяжении всей беременности «бренду» приходилось выслушивать довольно много угроз в свой адрес. Кто-то унижал Ольгу, а кто-то и вовсе нападал еще на нерожденного малыша.Несколько часов назад девушка опубликовала у себя на страничке новую фотографию, на которой продемонстрировала пользователям Сети, как она выглядит спустя 2 недели после родов.