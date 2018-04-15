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Ольга Рапунцель прихвастнула отличным телом после рождения дочери

«Бренд» скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель похвасталась в личном микроблоге внешним видом спустя 2 недели после родов.

Недавно познавшая радость материнства длинноволосая красавица активно продолжает посвящать многочисленных поклонников в свою личную жизнь. Оказывается, что Ольга просто-таки не могла себе позволить не отчитаться перед любимыми подписчиками о своем самочувствии спустя пару недель после сложнейших родов.

Ольга Рапунцель прихвастнула отличным телом после рождения дочери

По словам Рапунцель, она неимоверно рада тому, что стала мамой, но еще больше ее радует то, что в ее семье появилась еще одна красавица. Стоит отметить, что на протяжении всей беременности «бренду» приходилось выслушивать довольно много угроз в свой адрес. Кто-то унижал Ольгу, а кто-то и вовсе нападал еще на нерожденного малыша.

Несколько часов назад девушка опубликовала у себя на страничке новую фотографию, на которой продемонстрировала пользователям Сети, как она выглядит спустя 2 недели после родов.

Ольга Рапунцель прихвастнула отличным телом после рождения дочери

«Вот так я выгляжу после родов, спустя 2 недели..все помнят меня бегемотиком во время беременности? Я ведь набрала достаточно кг во время беременности, у меня был большой животик. Я прям скучаю по своему животику..через месяц уже вернусь в форму и смогу заниматься спортом. Буду качать пресс и ягодицы. Я считаю, что после родов женщина становится ещё краше, красивее и моложе! Не бойтесь рожать, да больно, но терпимо, я сама родила и я рожала 12 часов, схватки очень болезненные и усиливались все больше и больше..Дети это огромное счастье! С появлением дочки моя жизнь изменилась в лучшую сторону, думаю только о ней и у меня все перевернулось внутри, в хорошем смысле. Я не представляю, как я могла жить раньше без неё, я очень очень люблю свою маленькую, сладенькую доченьку! Спасибо всевышнему за каждый прожитый день! Всем добра, счастья и любви», - написала Рапунцель под своей свежей публикацией.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:53
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