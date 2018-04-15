АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Анастасия Квитко озадачила поклонников вспотевшим внешним видом на снимке из спортзала

Модель решила показать поклонникам свои занятия в спортзале, опубликовав фото в Instagram. Анастасия Квитко озадачила их вспотевшим внешним видом, вызывавшим много вопросов у людей.

Многие фанаты не понимают, как можно тренироваться с таким внушительным бюстом. “Русская Кардашьян” решила позировать перед камерой после бега на тренажерах, приняв позу, чтобы показать все достоинства своей неординарной фигуры. Пользователи сетей были поражены, что Анастасия Квитко занимается спортивными нагрузками.

Анастасия Квитко озадачила поклонников вспотевшим внешним видом на снимке из спортзала


Некоторые лица думали, что с такими формами знаменитость только аккуратно ходит. Больше всего их интересовал вопрос, почему грудь модели остается без изменений, хотя по ее внешнему виду можно заметить, что она провела в зале много времени. Пока звезда предпочла не отвечать на вопросы поклонников.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Влияние аромотерапии на здоровье человека
Volkswagen Beetle 2018 года оснастят новым
Эксперт: в Антарктиде обнаружен потерянный город
Анастасия Квитко озадачила поклонников вспотевшим
В Китае полицейский расстрелял рабочих,
В конце апреля пройдет метеорный поток Лириды
Анна Семенович советует поклонникам отмечать
Анна Седокова поделилась интимными секретами
В 2018 году НЛО 13 раз посетили штат Коннектикут
Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим
Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по
В Африке обнаружили таинственную древнюю
Ученые: Пестициды в овощах и фруктах не
В Хабаровском крае участились случаи нападения
Ученые: Масло из плодов авокадо помогает бороться
Житель Самары во время рыбалки выловил из Волги
Наследники известного шеф-повара Джейми Оливера
Lincoln разрабатывает несколько новинок&#8205;
Компания Waymo протестирует беспилотные автомобили
Российский блогер помог сотрудникам органов
Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLS на
Ксения Собчак опровергла слухи о своем разводе
В США трое людей погибло из-за непогоды
Прогноз эксперта о курсе рубля: При ужесточении
Саймон Марданшин пришел с новой девушкой на день
Анастасия Решетова удивила поклонников появлением
Дипломат США рассказал, когда США выведет войска
Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на
Great Wall выводит на рынок обновлённый пикап
Дана Борисова без макияжа показала поклонникам
Просмотреть все новости