Анастасия Квитко озадачила поклонников вспотевшим внешним видом на снимке из спортзала

Многие фанаты не понимают, как можно тренироваться с таким внушительным бюстом. “Русская Кардашьян” решила позировать перед камерой после бега на тренажерах, приняв позу, чтобы показать все достоинства своей неординарной фигуры. Пользователи сетей были поражены, что Анастасия Квитко занимается спортивными нагрузками.Некоторые лица думали, что с такими формами знаменитость только аккуратно ходит. Больше всего их интересовал вопрос, почему грудь модели остается без изменений, хотя по ее внешнему виду можно заметить, что она провела в зале много времени. Пока звезда предпочла не отвечать на вопросы поклонников.