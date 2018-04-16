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В сеть выложили информацию о новом BMW M2 с пакетом Competition

Накануне в сети появилась информация об автомобиле BMW 2 Series с опцинальным пакетом Competition. Согласно предварительным данным, баварские производители оснастят машину 6,0-литровым двигателем.

В сеть выложили информацию о новом BMW M2 с пакетом Competition


Как сообщают западные профильные СМИ, особых изменений во внешнем дизайне BMW 2 Series с пакетом Competition не получит помимо решётки радиатора, сильнее погружённой в корпус. Автомобиль получит минимум три цветовых варианта. Данные о модификациях транспортного средства обнародуют позднее.

Ожидается, что обновлённая версия купе станет самой мощной моделью в данной серии баварского производителя. В салоне BMW 2 Series появится масса инновационных технологий, в числе которых увеличенная торпеда с большой приборной панелью.

Более подробная информация о новом автомобиле BMW 2 Series с пакетом Competition будет опубликована перед презентацией, которая запланирована в конце текущего года.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:00
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