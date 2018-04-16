Контрсанкции РФ позволят российским компаниям использовать американские бренды в своих продуктах
Благодаря тому, что Россия собирается ввести контрсанкции против бизнеса и экономики США, в скором времени российские разработчики, в частности создатели пользовательской электроники, смогут использовать американские бренды в своих продуктах. Таким образом, российская компания сможет создать смартфон и выпустить его под дорогим названием iPhone X, но стоить он будет, к примеру, 1000 рублей, а не 79 тысяч.
Это станет возможным из-за принятия закона, в одном и пунктов которого указано, что товарные знаки США на территории России потеряют свои права и все смогут использовать их логотипы без какой-либо ответственности. Принять закон должны до конца этого месяца.
Ожидается, что в ход сразу же пойдут торговые марки Apple. Наверняка кто-то из разработчиков придумает создать российский iPhone X с очень бюджетным ценником. При этом отмечается, что даже реклама по телевидению под американским брендом будет разрешена. Американцы на это никаким образом не смогут повлиять.
Это станет возможным из-за принятия закона, в одном и пунктов которого указано, что товарные знаки США на территории России потеряют свои права и все смогут использовать их логотипы без какой-либо ответственности. Принять закон должны до конца этого месяца.
Ожидается, что в ход сразу же пойдут торговые марки Apple. Наверняка кто-то из разработчиков придумает создать российский iPhone X с очень бюджетным ценником. При этом отмечается, что даже реклама по телевидению под американским брендом будет разрешена. Американцы на это никаким образом не смогут повлиять.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00