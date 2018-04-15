В Китае полицейский расстрелял рабочих, ремонтировавших его дом

В китайском городе Сиань расстреляв рабочих, сотрудник полиции направился в полицейский участок. Но не для того, чтобы сдаться. В участке китаец вновь открыл стрельбу, ранив при этом двух своих коллег. В результате стрельбы сам полицейский в итоге и погиб.Всего от пуль полицейского пострадало 5 человек, причем двое из них скончались. Трое раненых доставлены в больницу.