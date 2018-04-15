В Китае полицейский расстрелял рабочих, ремонтировавших его дом
В Китае полицейский с помощью огнестрельного оружия «расплатился» с рабочими, выполнявшими в его доме ремонтные работы. Расстрелять людей он решил, чтобы не расплачиваться за ремонт.
В китайском городе Сиань расстреляв рабочих, сотрудник полиции направился в полицейский участок. Но не для того, чтобы сдаться. В участке китаец вновь открыл стрельбу, ранив при этом двух своих коллег. В результате стрельбы сам полицейский в итоге и погиб.
Всего от пуль полицейского пострадало 5 человек, причем двое из них скончались. Трое раненых доставлены в больницу.
В китайском городе Сиань расстреляв рабочих, сотрудник полиции направился в полицейский участок. Но не для того, чтобы сдаться. В участке китаец вновь открыл стрельбу, ранив при этом двух своих коллег. В результате стрельбы сам полицейский в итоге и погиб.
Всего от пуль полицейского пострадало 5 человек, причем двое из них скончались. Трое раненых доставлены в больницу.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:14