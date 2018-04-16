Эксперт рассказал о развитии туризма в России во время ЧМ-2018

В ближайшие месяцы иностранные туристы посетят Россию, пребывая на Чемпионате Мира-2018 по футболу. Такие мероприятия дают полное представление о стране, о развитии инфраструктуры, жителях и госструктурах, считает Такуя Аояма, вице-президент по развитию сети отелей Hyatt International. По его словам, именно это мероприятие, как и прошедшая в Сочи Олимпиада -2013 года.ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с июня по июль 2018 года на дюжине стадионов в 11 городах. Этот регион посетят: датская команда приедет в Анапу; в Геленджике появятся команды шведские и исландские; в Краснодаре будет размещена команда Испании, а в Сочи — команды Польши и Бразилии.