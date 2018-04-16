АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Эксперт рассказал о развитии туризма в России во время ЧМ-2018

Такуя Аояма, вице-президент по развитию сети отелей считает, что проведение ЧМ-2018 станет толчком для развития туризма в России. По подсчетам специалистов, 11 городов чемпионата посетит несколько миллионов иностранцев, которые оставят в среднем по $500 на одного человека в России.

В ближайшие месяцы иностранные туристы посетят Россию, пребывая на Чемпионате Мира-2018 по футболу. Такие мероприятия дают полное представление о стране, о развитии инфраструктуры, жителях и госструктурах, считает Такуя Аояма, вице-президент по развитию сети отелей Hyatt International. По его словам, именно это мероприятие, как и прошедшая в Сочи Олимпиада -2013 года.

Эксперт рассказал о развитии туризма в России во время ЧМ-2018


ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с июня по июль 2018 года на дюжине стадионов в 11 городах. Этот регион посетят: датская команда приедет в Анапу; в Геленджике появятся команды шведские и исландские; в Краснодаре будет размещена команда Испании, а в Сочи — команды Польши и Бразилии.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 07:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подтверждена разработка смартфона Essential Phone
Разработчики Instagram отказали в поддержке
Ольга Бузова призналась, что совсем забыла, как
Ученые: Ночные походы в туалет становятся
Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева призывает любить
Онкологи рассказали, как можно самому определить
В GSMArena названы самые популярные смартфоны на
Эксперт рассказал о развитии туризма в России во
Аграрная компания из Дании предложила технологию
Олег Газманов негативно высказался на счет
Ассоциация по контролю над вооружениями США
Реакция Ольги Бузовой на голых мужчин поразила
Поклонники обрушились с критикой на Максима
Власти Великобритании готовят санкции против
Ученые выяснили, есть жизнь на межзвездном
Компания Koolnee собирается выпустить на рынок
Федор Добронравов вышел на сцену московского
Многодетная американка смогла выучиться на
Неттоп Acer Chromebox CXI3 поступит на полки
В Apple арестовали 12 сотрудников за «слив»
В Италии эстонский турист заблудился и случайно
Сделанный в России спутник Angosat-1 потерян
Жители Новосибирска были удивлены видом
Компания Goodyear представила образец шин для
Ученые: Искусственное продление жизни теломеров
Инвесторы вновь предпочитают золото вместо
Почему провалилась программа детской ипотеки -
Ученые рассказали о трех неожиданных навыках рыб
Алкоголь провоцирует рак кожи у людей с аллергией
Житель Нижнего Новгорода устроил лыжный забег по
Просмотреть все новости