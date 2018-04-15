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Ольга Бузова не планирует бросать сцену ради семьи

Известнейшая телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница Ольга Бузова заявила, что не уйдет со сцены ради семьи.

Стоит отметить, что долгий период времени недоброжелатели брюнетки продолжают обсуждать варианты, которые могли бы помочь выпроводить Ольгу со сцены, да и вообще с мира шоу-бизнеса.

Ольга Бузова не планирует бросать сцену ради семьи

Однако, несмотря на большое количество критики, Бузова продолжает с каждым днем становится все более и более популярной, а это значит, что следует быть готовыми к тому, что ТВ-звезда совсем скоро появится в новых телепередачах и будет продолжать покорять города своими концертами.

На днях в Сети появилась версия, что только сильный духом мужчина сможет поставить Ольгу на место и прямо-таки заставить ее взяться за семью и родить первенца. Напомним, что на прошлой неделе Бузова заявила, что после развода с бывшим супругом Дмитрием Тарасовым до сих пор не ходила ни с кем на свидания.

Знаменитость, общаясь с журналистами, даже подчеркнула, что на протяжении 2-х лет у нее не было сексуальных отношений, поэтому сейчас она остро нуждается во внимании противоположного пола.

Ольга Бузова не планирует бросать сцену ради семьи

Как бы то ни было, невзирая на огромное желание Ольги обзавестись возлюбленным, певица призналась, что не планирует уходить со сцены ради семьи. Более того, теледива подчеркнула, что ищет мужчину, который будет куда круче ее в мире шоу-бизнеса, ведь она хочет ровняться на своего избранника.

По словам папы Бузовой, всю свою жизнь его дочь выбирала мужчин, которые не только интеллектуально, но и по развитию выше ее в несколько раз. Тем не менее, на данный момент с этим у Ольги большие проблемы, так как требования очень высокие, а мужчины подходящие под них уже давно заняты.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:28
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