Многодетная американка смогла выучиться на адвоката, испытав много трудностей в жизни

Мать девочки была наркоманкой, а отец тяжело болел. Она часто ночевала на улице или у друзей, а дальше рано вышла замуж и родила малыша. Девушка уже не могла продолжать образование, так что бросила школу и стала работать, но в 24-летнем возрасте, имея на руках четверо детей, американка потеряла родителей и супруга. Затем ее уволили с работы, а последней каплей стал пожар, уничтоживший дом молодой особы.Тогда пастор местной церкви помогла отчаявшейся матери взять себя в руки и продолжить учебу. Сначала героиня истории считала такие слова безумием, но потом действительно получила образование и опубликовала в сетях фото, позируя в костюме адвоката вместе с детьми. Они помогли маме воплотить мечту в реальность, помогая по дому и выступая в роли комиссии, задающей вопросы. Пользователи сетей были потрясены силой духа Иешии, отметив, что такими людьми можно гордиться.