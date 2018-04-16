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Многодетная американка смогла выучиться на адвоката, испытав много трудностей в жизни

Американские журналисты рассказали историю многодетной мамы, которая смогла выучиться на адвоката, испытав много трудностей в жизни. Иешия Чэмпс с детства мечтала о такой профессии, но ситуация сложилась иначе.

Мать девочки была наркоманкой, а отец тяжело болел. Она часто ночевала на улице или у друзей, а дальше рано вышла замуж и родила малыша. Девушка уже не могла продолжать образование, так что бросила школу и стала работать, но в 24-летнем возрасте, имея на руках четверо детей, американка потеряла родителей и супруга. Затем ее уволили с работы, а последней каплей стал пожар, уничтоживший дом молодой особы.

Многодетная американка смогла выучиться на адвоката, испытав много трудностей в жизни


Тогда пастор местной церкви помогла отчаявшейся матери взять себя в руки и продолжить учебу. Сначала героиня истории считала такие слова безумием, но потом действительно получила образование и опубликовала в сетях фото, позируя в костюме адвоката вместе с детьми. Они помогли маме воплотить мечту в реальность, помогая по дому и выступая в роли комиссии, задающей вопросы. Пользователи сетей были потрясены силой духа Иешии, отметив, что такими людьми можно гордиться.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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