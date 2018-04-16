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Компания Koolnee собирается выпустить на рынок бюджетный флагман Koolnee K3

Представители компании Koolnee собираются вывести на рынок свой бюджетный продукт, который сможет похвастаться рядом дорогих особенностей. Таким образом, смартфон Koolnee K3 должен стать недорогим флагманом.

Компания Koolnee собирается выпустить на рынок бюджетный флагман Koolnee K3


Разработчики утверждают, что несмотря на свою принадлежность к бюджетном сегменту, смартфон сможет похвастаться рядом особенностей, которые характерны для премиальных устройств.

На данный момент известно, что дисплей устройства сможет предоставить пользователю разрешение 2160 х 1080 пикселей, то есть Full HD. Соотношение сторон у матрицы составит 2:1. Также будет встроена технология 3D-сканирования лица человека для разблокировки системы.
Отмечается наличие функции беспроводной зарядки.

Пока что от компании Koolnee нет никакой информации о дате выхода смартфона Koolnee K3.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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