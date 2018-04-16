Компания Koolnee собирается выпустить на рынок бюджетный флагман Koolnee K3

Разработчики утверждают, что несмотря на свою принадлежность к бюджетном сегменту, смартфон сможет похвастаться рядом особенностей, которые характерны для премиальных устройств.На данный момент известно, что дисплей устройства сможет предоставить пользователю разрешение 2160 х 1080 пикселей, то есть Full HD. Соотношение сторон у матрицы составит 2:1. Также будет встроена технология 3D-сканирования лица человека для разблокировки системы.Отмечается наличие функции беспроводной зарядки.Пока что от компании Koolnee нет никакой информации о дате выхода смартфона Koolnee K3.