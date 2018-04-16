Неттоп Acer Chromebox CXI3 поступит на полки магазинов 19 апреля
С 19 апреля на рынок выйдет неттоп Acer Chromebox CXI3. Отмечается, что у пользователей появится возможность выбирать между четырьмя версиями этого продукта.
Самая младшая модель будет работать на основе Intel Celeron 3865U Kaby Lake. Объем оперативной памяти составит 4 Гб, а на твердотельном носителе окажется 32 Гб свободного пространства. Цена этого устройства 300 долларов.
Чуть производительнее будет модификация с процессором Intel Core i3-7130U Kaby Lake на борту. Объем ОЗУ и ПЗУ составит 8 и 64 гигабайта соответственно. Цена вопроса 470 долларов.
Третья модель будет располагать чипом Intel Core i5-8250U Kaby Lake R, модулем оперативной памяти на 8 гигабайт и твердотельным накопителем на 64 Гб. Стоимость такой версии составит 510 долларов.
Самой мощной из всех будет конфигурация за 745 долларов, состоящая из 4-ядерной процессора Core i7-8550U Kaby Lake R, 16 гигабайт оперативной и 64 Гб встроенной памяти.
У каждой версии в наличии появятся порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A, HDMI и Gigabit Ethernet, а также модули 2×2 MIMO 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.2 LE.
Самая младшая модель будет работать на основе Intel Celeron 3865U Kaby Lake. Объем оперативной памяти составит 4 Гб, а на твердотельном носителе окажется 32 Гб свободного пространства. Цена этого устройства 300 долларов.
Чуть производительнее будет модификация с процессором Intel Core i3-7130U Kaby Lake на борту. Объем ОЗУ и ПЗУ составит 8 и 64 гигабайта соответственно. Цена вопроса 470 долларов.
Третья модель будет располагать чипом Intel Core i5-8250U Kaby Lake R, модулем оперативной памяти на 8 гигабайт и твердотельным накопителем на 64 Гб. Стоимость такой версии составит 510 долларов.
Самой мощной из всех будет конфигурация за 745 долларов, состоящая из 4-ядерной процессора Core i7-8550U Kaby Lake R, 16 гигабайт оперативной и 64 Гб встроенной памяти.
У каждой версии в наличии появятся порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A, HDMI и Gigabit Ethernet, а также модули 2×2 MIMO 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.2 LE.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00