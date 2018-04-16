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Неттоп Acer Chromebox CXI3 поступит на полки магазинов 19 апреля

С 19 апреля на рынок выйдет неттоп Acer Chromebox CXI3. Отмечается, что у пользователей появится возможность выбирать между четырьмя версиями этого продукта.

Неттоп Acer Chromebox CXI3 поступит на полки магазинов 19 апреля


Самая младшая модель будет работать на основе Intel Celeron 3865U Kaby Lake. Объем оперативной памяти составит 4 Гб, а на твердотельном носителе окажется 32 Гб свободного пространства. Цена этого устройства 300 долларов.

Чуть производительнее будет модификация с процессором Intel Core i3-7130U Kaby Lake на борту. Объем ОЗУ и ПЗУ составит 8 и 64 гигабайта соответственно. Цена вопроса 470 долларов.

Третья модель будет располагать чипом Intel Core i5-8250U Kaby Lake R, модулем оперативной памяти на 8 гигабайт и твердотельным накопителем на 64 Гб. Стоимость такой версии составит 510 долларов.

Самой мощной из всех будет конфигурация за 745 долларов, состоящая из 4-ядерной процессора Core i7-8550U Kaby Lake R, 16 гигабайт оперативной и 64 Гб встроенной памяти.

У каждой версии в наличии появятся порты USB Type-C, USB 3.0 Type-A, HDMI и Gigabit Ethernet, а также модули 2×2 MIMO 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.2 LE.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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