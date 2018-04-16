В Apple арестовали 12 сотрудников за «слив» информации

Руководство «яблочного» бренда настоятельно просит своих подчиненных аккуратнее общаться с блогерами и журналистами, поскольку любое неосторожное слово сразу же попадает в Сеть, а это влечет за собой проблемы. Также отмечается, что за утечку данных сотрудников наказывают не только увольнениями, но и крупными штрафами и даже тюремным сроком, так как это расценивается как федеральное преступление.Apple уже не первый год пытается бороться с утечкой секретной информации. К примеру, один из инженеров компании был уволен с работы за то, что продемонстрировал своей дочери iPhone X.Помимо этого в руководстве бренда считают, что «слив» данных плохо сказывается на сотрудниках, которые долгое время трудились над созданием продукта. Именно поэтому хранение секретов является уважением труда разработчиков.