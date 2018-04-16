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В Apple арестовали 12 сотрудников за «слив» информации

В сети Интернет появились данные о том, что американская корпорация Apple смогла раскрыть 29 сотрудников, которые занимались «сливом» конфиденциальных данных. Таким образом, 12 из них были арестованы.

В Apple арестовали 12 сотрудников за «слив» информации


Руководство «яблочного» бренда настоятельно просит своих подчиненных аккуратнее общаться с блогерами и журналистами, поскольку любое неосторожное слово сразу же попадает в Сеть, а это влечет за собой проблемы. Также отмечается, что за утечку данных сотрудников наказывают не только увольнениями, но и крупными штрафами и даже тюремным сроком, так как это расценивается как федеральное преступление.

Apple уже не первый год пытается бороться с утечкой секретной информации. К примеру, один из инженеров компании был уволен с работы за то, что продемонстрировал своей дочери iPhone X.

Помимо этого в руководстве бренда считают, что «слив» данных плохо сказывается на сотрудниках, которые долгое время трудились над созданием продукта. Именно поэтому хранение секретов является уважением труда разработчиков.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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