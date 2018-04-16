В Apple арестовали 12 сотрудников за «слив» информации
В сети Интернет появились данные о том, что американская корпорация Apple смогла раскрыть 29 сотрудников, которые занимались «сливом» конфиденциальных данных. Таким образом, 12 из них были арестованы.
Руководство «яблочного» бренда настоятельно просит своих подчиненных аккуратнее общаться с блогерами и журналистами, поскольку любое неосторожное слово сразу же попадает в Сеть, а это влечет за собой проблемы. Также отмечается, что за утечку данных сотрудников наказывают не только увольнениями, но и крупными штрафами и даже тюремным сроком, так как это расценивается как федеральное преступление.
Apple уже не первый год пытается бороться с утечкой секретной информации. К примеру, один из инженеров компании был уволен с работы за то, что продемонстрировал своей дочери iPhone X.
Помимо этого в руководстве бренда считают, что «слив» данных плохо сказывается на сотрудниках, которые долгое время трудились над созданием продукта. Именно поэтому хранение секретов является уважением труда разработчиков.
Руководство «яблочного» бренда настоятельно просит своих подчиненных аккуратнее общаться с блогерами и журналистами, поскольку любое неосторожное слово сразу же попадает в Сеть, а это влечет за собой проблемы. Также отмечается, что за утечку данных сотрудников наказывают не только увольнениями, но и крупными штрафами и даже тюремным сроком, так как это расценивается как федеральное преступление.
Apple уже не первый год пытается бороться с утечкой секретной информации. К примеру, один из инженеров компании был уволен с работы за то, что продемонстрировал своей дочери iPhone X.
Помимо этого в руководстве бренда считают, что «слив» данных плохо сказывается на сотрудниках, которые долгое время трудились над созданием продукта. Именно поэтому хранение секретов является уважением труда разработчиков.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00