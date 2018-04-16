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В Италии эстонский турист заблудился и случайно оказался на 2400-метровой высоте

Необычный инцидент, произошедший с эстонским туристом, хорошо запомнили жители итальянского горнолыжного курорта. Мужчина заблудился и случайно оказался на 2400-метровой высоте, после чего уснул крепким сном.

Он находился в нетрезвом состоянии и ночью пытался найти дорогу в отель, но вышел на лыжную трассу, а дальше стал подниматься вверх, даже не замечая под ногами крутые склоны. На возвышенности путник заметил бар, где выпил пару бутылок воды и решил отдохнуть за барной стойкой.

В Италии эстонский турист заблудился и случайно оказался на 2400-метровой высоте


В это время внизу пропавшего эстонца искали сотрудники полиции с собаками, вертолеты и лесники. Утром сотрудники заведения заметили спящего гостя, проникшего сюда незаконным образом, так что ему пришлось платить штраф владельцу. Пользователи сетей долго смеялись после прочтения информации о столь необычном отдыхе туриста, который вообще не помнит, как оказался в этом месте.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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