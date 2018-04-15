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Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачёву с 69-летием и назвал её своей любовью

Известнейший российский артист Игорь Николаев посвятил Алле Пугачевой очень нежный пост.

Ни для кого не является секретом, что сегодня, 15 апреля прославленная советская и российская эстрадная певица, эстрадный режиссер и продюсер Алла Борисовна празднует свое 69-летие.

Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачёву с 69-летием и назвал её своей любовью

Несколько часов назад в личном микроблоге Игоря Николаева появилась новая фотография, на которой музыкант запечатлен в компании Примадонны. Под снимком певец оставил весьма трогательный пост, в котором не только поздравил свою близкую подругу с днем рождения, но и назвал ее своей любовью.

«Моя любовь Алла Пугачёва! С Днём рождения!!! Живите долго и счастливо! Детям - Кристине, Елизавете и Гарри - СЧАСТЬЯ!!!!!!!!!! Максу привет и наши с Юлией Проскуряковой нежнейшие семейные чувства любви и симпатии!..», - написал под фото известный композитор.

Стоит отметить, что Игорь Николаев один из первых звезд российского шоу-бизнеса, еще даже раньше любимого супруга Аллы Пугачевой – Максима Галкина, поздравил Примадонну с таким важным событием.

Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачёву с 69-летием и назвал её своей любовью

Нужно сказать, что за считанные часы новая публикация артиста собрала почти 16 тысяч лайков и большое количество комментариев, в которых пользователи Сети поспешили присоединится к поздравлениям Игоря Николаева.

«Великая, любимая, непревзойденная Алла Борисовна! С днем рождения!», «С большим удовольствием присоединяюсь к Вашим поздравлениям, Игорь! С Днем Варения Алла Борисовна! Ведь под Ваши песни выросло не одно поколение нашей страны», «С днём рождения дорогая наша Алла Борисовна!!! Желаю здоровья и долгих лет жизни, радоваться своим деткам, будьте счастливы!!!», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:01
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