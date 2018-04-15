Почему провалилась программа детской ипотеки - выдано всего 8 кредитов вместо 300 тысяч

По сведениям экспертов, по программе "Льготная ипотека для семей со вторым и третьим ребенком" выдано за 3 месяца всего восемь кредитов. Это означает, что эта программа фактически провалена. Это показатель расхождения чиновников и реальным положением, когда чиновники сделали многочисленные заявления руководителей самого высокого уровня о важности программы, положительном влиянии на демографическую ситуацию в России и росте рынка ипотеки.Эти цифры, отмечают специалисты, являются существенно меньше расчетных (300 тысяч кредитов), что может свидетельствовать о недостатке денежных средств. На апрель месяц к проекту присоединилось почти пол сотни банков-кредиторов, однако на число выданных кредитов это не повлияло.