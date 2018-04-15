Почему провалилась программа детской ипотеки - выдано всего 8 кредитов вместо 300 тысяч
По программе кредитования семей с двумя и более детьми - 7 родителей получили льготу при рождении 2-го ребенка и еще семья получила помощь от государства при рождении 3-го ребенка. Однако эти цифры существенно меньше плановых - предполагалось выдавать не менее 300 тыс. кредитов в год.
По сведениям экспертов, по программе "Льготная ипотека для семей со вторым и третьим ребенком" выдано за 3 месяца всего восемь кредитов. Это означает, что эта программа фактически провалена. Это показатель расхождения чиновников и реальным положением, когда чиновники сделали многочисленные заявления руководителей самого высокого уровня о важности программы, положительном влиянии на демографическую ситуацию в России и росте рынка ипотеки.
Эти цифры, отмечают специалисты, являются существенно меньше расчетных (300 тысяч кредитов), что может свидетельствовать о недостатке денежных средств. На апрель месяц к проекту присоединилось почти пол сотни банков-кредиторов, однако на число выданных кредитов это не повлияло.
По сведениям экспертов, по программе "Льготная ипотека для семей со вторым и третьим ребенком" выдано за 3 месяца всего восемь кредитов. Это означает, что эта программа фактически провалена. Это показатель расхождения чиновников и реальным положением, когда чиновники сделали многочисленные заявления руководителей самого высокого уровня о важности программы, положительном влиянии на демографическую ситуацию в России и росте рынка ипотеки.
Эти цифры, отмечают специалисты, являются существенно меньше расчетных (300 тысяч кредитов), что может свидетельствовать о недостатке денежных средств. На апрель месяц к проекту присоединилось почти пол сотни банков-кредиторов, однако на число выданных кредитов это не повлияло.
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Добавил: Valeriy Вчера, 23:35