АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Почему провалилась программа детской ипотеки - выдано всего 8 кредитов вместо 300 тысяч

По программе кредитования семей с двумя и более детьми - 7 родителей получили льготу при рождении 2-го ребенка и еще семья получила помощь от государства при рождении 3-го ребенка. Однако эти цифры существенно меньше плановых - предполагалось выдавать не менее 300 тыс. кредитов в год.

По сведениям экспертов, по программе "Льготная ипотека для семей со вторым и третьим ребенком" выдано за 3 месяца всего восемь кредитов. Это означает, что эта программа фактически провалена. Это показатель расхождения чиновников и реальным положением, когда чиновники сделали многочисленные заявления руководителей самого высокого уровня о важности программы, положительном влиянии на демографическую ситуацию в России и росте рынка ипотеки.

Почему провалилась программа детской ипотеки - выдано всего 8 кредитов вместо 300 тысяч


Эти цифры, отмечают специалисты, являются существенно меньше расчетных (300 тысяч кредитов), что может свидетельствовать о недостатке денежных средств. На апрель месяц к проекту присоединилось почти пол сотни банков-кредиторов, однако на число выданных кредитов это не повлияло.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 23:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Новосибирска были удивлены видом
Компания Goodyear представила образец шин для
Ученые: Искусственное продление жизни теломеров
Инвесторы вновь предпочитают золото вместо
Почему провалилась программа детской ипотеки -
Ученые рассказали о трех неожиданных навыках рыб
Алкоголь провоцирует рак кожи у людей с аллергией
Житель Нижнего Новгорода устроил лыжный забег по
Роскомнадзор отказался выдать частоты для OneWeb
Ученые: Часть памяти головного мозга может
Люди жили на Сулавеси раньше, чем считалось
Ученые рассказали про зависимость выживания видов
В США запатентовали затемняющие глаза
Михаил Мень: В России могут упразднить ипотечные
Ученые: Влияние аромотерапии на здоровье человека
Volkswagen Beetle 2018 года оснастят новым
Эксперт: в Антарктиде обнаружен потерянный город
Анастасия Квитко озадачила поклонников вспотевшим
В Китае полицейский расстрелял рабочих,
В конце апреля пройдет метеорный поток Лириды
Анна Семенович советует поклонникам отмечать
Анна Седокова поделилась интимными секретами
В 2018 году НЛО 13 раз посетили штат Коннектикут
Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим
Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по
В Африке обнаружили таинственную древнюю
Ученые: Пестициды в овощах и фруктах не
В Хабаровском крае участились случаи нападения
Ученые: Масло из плодов авокадо помогает бороться
Житель Самары во время рыбалки выловил из Волги
Просмотреть все новости