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Сделанный в России спутник Angosat-1 потерян окончательно

Стало известно о том, что связь с телекоммуникационным спутником Angosat-1, который разработали и запустили на орбиту российские компании, была полностью утеряна. Специалисты утверждают, что после очередной попытки восстановить связь с аппаратом они убедились в полной неработоспособности космического аппарата.

Сделанный в России спутник Angosat-1 потерян окончательно


На данный момент никаких комментариев от «Роскосмос» и РКК «Энергия» не поступало. Тем не менее, отмечается создание специальной внутренней комиссии в РКК «Энергия», которая сейчас занимается уточнением причин неполадок в работе спутника. Также известно, что аварийная группа для подробного расследования случая организована не была.

Как бы там ни было, ангольская и российская стороны пришли к соглашению о конструировании нового спутника Angosat-2. Его собираются создать на полученные от страховых компаний деньги. Стоит отметить, что сумма выплат составила 121 миллион долларов. Окончательное решение по этому вопросу будет оглашено в следующем месяце.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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