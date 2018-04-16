Сделанный в России спутник Angosat-1 потерян окончательно

На данный момент никаких комментариев от «Роскосмос» и РКК «Энергия» не поступало. Тем не менее, отмечается создание специальной внутренней комиссии в РКК «Энергия», которая сейчас занимается уточнением причин неполадок в работе спутника. Также известно, что аварийная группа для подробного расследования случая организована не была.Как бы там ни было, ангольская и российская стороны пришли к соглашению о конструировании нового спутника Angosat-2. Его собираются создать на полученные от страховых компаний деньги. Стоит отметить, что сумма выплат составила 121 миллион долларов. Окончательное решение по этому вопросу будет оглашено в следующем месяце.