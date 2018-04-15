Александр Ревва во время путешествия по Германии взобрался на дерево

Знаменитость решил позировать перед камерами на упавшем в воду стволе, приняв необычную позу. Подписчики сразу оценили юмор резидента Comedy Club, а также были в восторге от живописных видов природы. Они сразу назвали звезду мастером единоборств, отметив, что не каждый будет рисковать и подвергать свою жизнь опасности.Пользователи сетей упомянули о мишке в сосновом бору, после чего даже поинтересовались, зачем Александр Ревва свалил дерево. Некоторые лица усомнились, что фото было сделано за границей, потому что природа сильно напоминала российские болота.