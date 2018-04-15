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Александр Ревва во время путешествия по Германии взобрался на дерево

Актер вместе с Михаилом Галустяном путешествует по Германии, радуя поклонников новыми сюжетами в Instagram. Александр Ревва взобрался на дерево и вызвал позитивные эмоции со стороны людей.

Знаменитость решил позировать перед камерами на упавшем в воду стволе, приняв необычную позу. Подписчики сразу оценили юмор резидента Comedy Club, а также были в восторге от живописных видов природы. Они сразу назвали звезду мастером единоборств, отметив, что не каждый будет рисковать и подвергать свою жизнь опасности.

Александр Ревва во время путешествия по Германии взобрался на дерево


Пользователи сетей упомянули о мишке в сосновом бору, после чего даже поинтересовались, зачем Александр Ревва свалил дерево. Некоторые лица усомнились, что фото было сделано за границей, потому что природа сильно напоминала российские болота.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:33
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