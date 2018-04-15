Александр Ревва во время путешествия по Германии взобрался на дерево
Актер вместе с Михаилом Галустяном путешествует по Германии, радуя поклонников новыми сюжетами в Instagram. Александр Ревва взобрался на дерево и вызвал позитивные эмоции со стороны людей.
Знаменитость решил позировать перед камерами на упавшем в воду стволе, приняв необычную позу. Подписчики сразу оценили юмор резидента Comedy Club, а также были в восторге от живописных видов природы. Они сразу назвали звезду мастером единоборств, отметив, что не каждый будет рисковать и подвергать свою жизнь опасности.
Пользователи сетей упомянули о мишке в сосновом бору, после чего даже поинтересовались, зачем Александр Ревва свалил дерево. Некоторые лица усомнились, что фото было сделано за границей, потому что природа сильно напоминала российские болота.
Знаменитость решил позировать перед камерами на упавшем в воду стволе, приняв необычную позу. Подписчики сразу оценили юмор резидента Comedy Club, а также были в восторге от живописных видов природы. Они сразу назвали звезду мастером единоборств, отметив, что не каждый будет рисковать и подвергать свою жизнь опасности.
Пользователи сетей упомянули о мишке в сосновом бору, после чего даже поинтересовались, зачем Александр Ревва свалил дерево. Некоторые лица усомнились, что фото было сделано за границей, потому что природа сильно напоминала российские болота.