Жители Новосибирска были удивлены видом застывшего облака в форме НЛО

Природное образование решило принять облик летающей тарелки, поразив людей сходством с внеземным объектом. Эксперты отметили, что лентикулярные облака редко можно увидеть на небе, так как они возникают на верхушке воздушных волн или между слоями.Некоторые лица были уверены, что это настоящий корабль пришельцев, но потом были вынуждены изменить свое мнение. Горожане часто наблюдают за необычными природными явлениями в виде серебристых аналогов или летающих столбов.