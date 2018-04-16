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Жители Новосибирска были удивлены видом застывшего облака в форме НЛО

Жители Новосибирска были удивлены видом застывшего облака в форме НЛО, появившегося над городом. Они запечатлели уникальное природное явление на камеру и опубликовали фото в сетях.

Природное образование решило принять облик летающей тарелки, поразив людей сходством с внеземным объектом. Эксперты отметили, что лентикулярные облака редко можно увидеть на небе, так как они возникают на верхушке воздушных волн или между слоями.

Жители Новосибирска были удивлены видом застывшего облака в форме НЛО


Некоторые лица были уверены, что это настоящий корабль пришельцев, но потом были вынуждены изменить свое мнение. Горожане часто наблюдают за необычными природными явлениями в виде серебристых аналогов или летающих столбов.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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