Телезрители уверены, что «Дом-2» должен усыновить Никиту Турчина
Зрители известного телепроекта «Дом-2» считают, что участника Никиту Турчина следует либо выгнать, либо усыновить.
Не так давно поклонники телестройки были удивлены появлением молодого участника. Напомним, что Турчин уже не первый раз засветился на ТНТ, ведь парень принимал участие в «Битве Экстрасенсов», называя себя магом-ключником.
Теперь Никита решил построить свою любовь. Однако телезрители не верят в то, что такому участнику есть место на шоу. По мнению фанатов «Дома-2», щуплый подросток с телом школьника не может построить серьезные отношения.
Тем более после его конфликта с Каролиной, во время которого девушка его пинала по всей комнате. К тому же парню даже вызвали охрану для защиты. Поэтому некоторые зрители в шутку решили, что раз Турчина не выгоняют, значит, проекту нужно усыновить его. Возможно он стал бы хорошим талисманом шоу, сыном «Дома-2».
Не так давно поклонники телестройки были удивлены появлением молодого участника. Напомним, что Турчин уже не первый раз засветился на ТНТ, ведь парень принимал участие в «Битве Экстрасенсов», называя себя магом-ключником.
Теперь Никита решил построить свою любовь. Однако телезрители не верят в то, что такому участнику есть место на шоу. По мнению фанатов «Дома-2», щуплый подросток с телом школьника не может построить серьезные отношения.
Тем более после его конфликта с Каролиной, во время которого девушка его пинала по всей комнате. К тому же парню даже вызвали охрану для защиты. Поэтому некоторые зрители в шутку решили, что раз Турчина не выгоняют, значит, проекту нужно усыновить его. Возможно он стал бы хорошим талисманом шоу, сыном «Дома-2».