Телезрители уверены, что «Дом-2» должен усыновить Никиту Турчина

Не так давно поклонники телестройки были удивлены появлением молодого участника. Напомним, что Турчин уже не первый раз засветился на ТНТ, ведь парень принимал участие в «Битве Экстрасенсов», называя себя магом-ключником.Теперь Никита решил построить свою любовь. Однако телезрители не верят в то, что такому участнику есть место на шоу. По мнению фанатов «Дома-2», щуплый подросток с телом школьника не может построить серьезные отношения.Тем более после его конфликта с Каролиной, во время которого девушка его пинала по всей комнате. К тому же парню даже вызвали охрану для защиты. Поэтому некоторые зрители в шутку решили, что раз Турчина не выгоняют, значит, проекту нужно усыновить его. Возможно он стал бы хорошим талисманом шоу, сыном «Дома-2».