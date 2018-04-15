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Ученые: Искусственное продление жизни теломеров позволит людям перешагнуть порог 1000-летнего возраста

Американские ученые отметили, что через 30 лет мечта людей стать долгожителями может стать реальностью. Искусственное продление жизни теломеров позволит людям перешагнуть порог 1000-летнего возраста.

Профессор эволюции ботаники Майкл Роуз даже не сомневается в возможностях генной инженерии. Недавно специалисты обнаружили, что человеческая жизнь зависит от теломеров, которые находятся в клетках организма.

Ученые: Искусственное продление жизни теломеров позволит людям перешагнуть порог 1000-летнего возраста


При их уменьшении происходит процесс старения, но генетикам удалось найти способ продления их жизнедеятельности. Потому теоретически путь в бессмертие уже открыт, так что осталось только применить знания на практике и получить желаемый результат.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:48
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