Ольгу Бузову не хотят пускать с концертом в Северную Осетию

«..считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой. В связи с этим я буду общаться с организаторами концерта, передам им эту информацию, и надеюсь на их понимание», - написал у себя на страничке в соц.сети Инстаграм Дзамболат Тедеев.

«..Счастлива, что народ шоры снимать начинает», «Ура, товарищи, ура! Начинает всем доходить!!», «Молодец депутат! Так ее! Пусть знает свое место!», - пишут недоброжелатели Бузовой.

Главный тренер российской сборной по вольной борьбе, а также депутат парламента Северной Осетии - Дзамболат Тедеев в личном микроблоге написал пост, в котором заявил, что намерен пообщаться с организаторами концерта Бузовой, дабы выступления певицы во Владикавказе было отменено.По словам спортсмена и политика, госпожа Ольга ничего нового и тем более интересного молодым жителям Северной Осетии своим концертом явно не сможет принести. Тедеев уверен, что бывшая участница «Дом-2» пропагандирует не те ценности, на которые молодежи следует обращать внимание.Также Дзамболат Ильич сообщил, что с данной просьбой к нему уже обращалось немалое количество жителей республики, причем с каждым днем число ходатайствующих растет. Именно поэтому политик вынужден переговорить с организаторами выступления Ольги Бузовой.Стоит отметить, что сама ТВ-звезда и певица пока никак не прокомментировала данный скандал, однако в Сети его уже начали активно обсуждать.