Компания Goodyear представила образец шин для электромобилей

Новые шины Goodyear EfficientGrip Performance предназначены для электрокаров, которые тяжелее машин с ДВС, а также их моторы имеют достаточно высокие показатели крутящего момента, что быстрее снижает срок службы стандартных шин. Эти проблемы смогли решить в компании Goodyear.Основным преимуществом новых шин является конструкция протектора с тонкими щелевидными канавками и специальным составом шины. Новые шины с электроприводом в следующем году начнут устанавливать на большинство серийных электрокаров.Согласно проведённым тестам, традиционные шины на электрокарах изнашиваются на 30 процентов быстрее. Новые шины Goodyear EfficientGrip Performance для электрокаров прослужат дольше, а также у них низкий уровень шума.