Компания Goodyear представила образец шин для электромобилей
Специалисты компании Goodyear разработали новые шины Goodyear EfficientGrip Performance с технологией электропривода. Принцип работы новых шин продемонстрируют на видеоролике.
Новые шины Goodyear EfficientGrip Performance предназначены для электрокаров, которые тяжелее машин с ДВС, а также их моторы имеют достаточно высокие показатели крутящего момента, что быстрее снижает срок службы стандартных шин. Эти проблемы смогли решить в компании Goodyear.
Основным преимуществом новых шин является конструкция протектора с тонкими щелевидными канавками и специальным составом шины. Новые шины с электроприводом в следующем году начнут устанавливать на большинство серийных электрокаров.
Согласно проведённым тестам, традиционные шины на электрокарах изнашиваются на 30 процентов быстрее. Новые шины Goodyear EfficientGrip Performance для электрокаров прослужат дольше, а также у них низкий уровень шума.
Новые шины Goodyear EfficientGrip Performance предназначены для электрокаров, которые тяжелее машин с ДВС, а также их моторы имеют достаточно высокие показатели крутящего момента, что быстрее снижает срок службы стандартных шин. Эти проблемы смогли решить в компании Goodyear.
Основным преимуществом новых шин является конструкция протектора с тонкими щелевидными канавками и специальным составом шины. Новые шины с электроприводом в следующем году начнут устанавливать на большинство серийных электрокаров.
Согласно проведённым тестам, традиционные шины на электрокарах изнашиваются на 30 процентов быстрее. Новые шины Goodyear EfficientGrip Performance для электрокаров прослужат дольше, а также у них низкий уровень шума.
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Добавил: Алина Вчера, 23:54