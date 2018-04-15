АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Компания Goodyear представила образец шин для электромобилей

Специалисты компании Goodyear разработали новые шины Goodyear EfficientGrip Performance с технологией электропривода. Принцип работы новых шин продемонстрируют на видеоролике.

Компания Goodyear представила образец шин для электромобилей


Новые шины Goodyear EfficientGrip Performance предназначены для электрокаров, которые тяжелее машин с ДВС, а также их моторы имеют достаточно высокие показатели крутящего момента, что быстрее снижает срок службы стандартных шин. Эти проблемы смогли решить в компании Goodyear.

Основным преимуществом новых шин является конструкция протектора с тонкими щелевидными канавками и специальным составом шины. Новые шины с электроприводом в следующем году начнут устанавливать на большинство серийных электрокаров.

Согласно проведённым тестам, традиционные шины на электрокарах изнашиваются на 30 процентов быстрее. Новые шины Goodyear EfficientGrip Performance для электрокаров прослужат дольше, а также у них низкий уровень шума.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:54
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Новосибирска были удивлены видом
Компания Goodyear представила образец шин для
Ученые: Искусственное продление жизни теломеров
Инвесторы вновь предпочитают золото вместо
Почему провалилась программа детской ипотеки -
Ученые рассказали о трех неожиданных навыках рыб
Алкоголь провоцирует рак кожи у людей с аллергией
Житель Нижнего Новгорода устроил лыжный забег по
Роскомнадзор отказался выдать частоты для OneWeb
Ученые: Часть памяти головного мозга может
Люди жили на Сулавеси раньше, чем считалось
Ученые рассказали про зависимость выживания видов
В США запатентовали затемняющие глаза
Михаил Мень: В России могут упразднить ипотечные
Ученые: Влияние аромотерапии на здоровье человека
Volkswagen Beetle 2018 года оснастят новым
Эксперт: в Антарктиде обнаружен потерянный город
Анастасия Квитко озадачила поклонников вспотевшим
В Китае полицейский расстрелял рабочих,
В конце апреля пройдет метеорный поток Лириды
Анна Семенович советует поклонникам отмечать
Анна Седокова поделилась интимными секретами
В 2018 году НЛО 13 раз посетили штат Коннектикут
Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим
Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по
В Африке обнаружили таинственную древнюю
Ученые: Пестициды в овощах и фруктах не
В Хабаровском крае участились случаи нападения
Ученые: Масло из плодов авокадо помогает бороться
Житель Самары во время рыбалки выловил из Волги
Просмотреть все новости