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Майя Донцова и Алексей Купин расстались

Участница телестройки «Дом-2» Майя Донцова призналась, что не может простить Алексея Купина, поэтому решила с ним расстаться.

После того как Купин и Капаклы вернулись на проект, Рома сразу попросил у Марины прощения и пообещал сделать все возможное, чтобы загладить вину. А вот Алексей продолжает утверждать, что он ни в чем не виноват, так как ему нужно было время, чтобы отдохнуть и соскучиться по Донцовой.

Майя Донцова и Алексей Купин расстались

Майя сильно задело такое поведение парня, тем более что из-за его выходки она чуть не вылетела с шоу. Поэтому девушка заявила, что не может больше продолжать отношения с Купиным. Правда, поклонники уверены, что Донцова в скоро времени простит молодого человека.

Ведь, по мнению, пользователей, Майя почти с самого начала их отношений тащила Лешу в ЗАГС, так что вряд ли она так просто откажется от единственного жениха, так как новый может и не появиться.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:31
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