Майя Донцова и Алексей Купин расстались

После того как Купин и Капаклы вернулись на проект, Рома сразу попросил у Марины прощения и пообещал сделать все возможное, чтобы загладить вину. А вот Алексей продолжает утверждать, что он ни в чем не виноват, так как ему нужно было время, чтобы отдохнуть и соскучиться по Донцовой.Майя сильно задело такое поведение парня, тем более что из-за его выходки она чуть не вылетела с шоу. Поэтому девушка заявила, что не может больше продолжать отношения с Купиным. Правда, поклонники уверены, что Донцова в скоро времени простит молодого человека.Ведь, по мнению, пользователей, Майя почти с самого начала их отношений тащила Лешу в ЗАГС, так что вряд ли она так просто откажется от единственного жениха, так как новый может и не появиться.