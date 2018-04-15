АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Ученые рассказали про зависимость выживания видов от полового диморфизма

Палеонтологами из США проведены новые исследования, в результате которых найдены доказательства новой гипотезы ученых, относительно выраженного полового диморфизма, преобладающего у особей определенного вида, и вызывающего этим возрастание вероятности вымирания рассматриваемых представителей.

Исследования проводились на примере остракод, которые проживали примерно 78 млн. лет назад. Как определили специалисты, мужские особи данных ракообразных, значительно отличались от самок, что повлияло на вымирание представителей древнего мира, причем по скорости своего исчезновения, они превзошли другие виды в 10 раз. Более жизнеспособными оказались имеющие незначительные различия по половым признакам. Исследователями определено, что от полового отбора зависит появление уникальных свойств, позитивно влияющих на партнеров и дающих преимущество в процессе размножения. В то время как при сильном половом диморфизме, у популяций ракообразных ограничены способности приспособления по отношению к изменениям в условиях обитания, что значительно повышает риски вымирания.
Ученые рассказали про зависимость выживания видов от полового диморфизма


Есть и вторая теория, основанная на выраженном эффекте полового диморфизма у ракообразных, влияющим на ускорение процессов естественного отбора. В данном случае, в генофонде наблюдается более заметное очищение от присутствия вредных мутаций. Но одновременно с этим, увеличивается в целом приспособляемость видов к среде своего проживания.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:56
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Новосибирска были удивлены видом
Компания Goodyear представила образец шин для
Ученые: Искусственное продление жизни теломеров
Инвесторы вновь предпочитают золото вместо
Почему провалилась программа детской ипотеки -
Ученые рассказали о трех неожиданных навыках рыб
Алкоголь провоцирует рак кожи у людей с аллергией
Житель Нижнего Новгорода устроил лыжный забег по
Роскомнадзор отказался выдать частоты для OneWeb
Ученые: Часть памяти головного мозга может
Люди жили на Сулавеси раньше, чем считалось
Ученые рассказали про зависимость выживания видов
В США запатентовали затемняющие глаза
Михаил Мень: В России могут упразднить ипотечные
Ученые: Влияние аромотерапии на здоровье человека
Volkswagen Beetle 2018 года оснастят новым
Эксперт: в Антарктиде обнаружен потерянный город
Анастасия Квитко озадачила поклонников вспотевшим
В Китае полицейский расстрелял рабочих,
В конце апреля пройдет метеорный поток Лириды
Анна Семенович советует поклонникам отмечать
Анна Седокова поделилась интимными секретами
В 2018 году НЛО 13 раз посетили штат Коннектикут
Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим
Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по
В Африке обнаружили таинственную древнюю
Ученые: Пестициды в овощах и фруктах не
В Хабаровском крае участились случаи нападения
Ученые: Масло из плодов авокадо помогает бороться
Житель Самары во время рыбалки выловил из Волги
Просмотреть все новости