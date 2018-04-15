Ученые рассказали про зависимость выживания видов от полового диморфизма

Исследования проводились на примере остракод, которые проживали примерно 78 млн. лет назад. Как определили специалисты, мужские особи данных ракообразных, значительно отличались от самок, что повлияло на вымирание представителей древнего мира, причем по скорости своего исчезновения, они превзошли другие виды в 10 раз. Более жизнеспособными оказались имеющие незначительные различия по половым признакам. Исследователями определено, что от полового отбора зависит появление уникальных свойств, позитивно влияющих на партнеров и дающих преимущество в процессе размножения. В то время как при сильном половом диморфизме, у популяций ракообразных ограничены способности приспособления по отношению к изменениям в условиях обитания, что значительно повышает риски вымирания.Есть и вторая теория, основанная на выраженном эффекте полового диморфизма у ракообразных, влияющим на ускорение процессов естественного отбора. В данном случае, в генофонде наблюдается более заметное очищение от присутствия вредных мутаций. Но одновременно с этим, увеличивается в целом приспособляемость видов к среде своего проживания.