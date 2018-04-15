Инвесторы вновь предпочитают золото вместо биткойна
Инвесторы вновь обратились к золоту в качестве безопасного актива, предпочитая данный вид вложений вместо биткойна. Нестабильная ситуация на валютных рынках привела к росту спроса на золото, пишет портал газеты "Коммерсант".
Курс биткойна вырос незначительно, если сравнивать его с повысившейся стоимостью золота. На прошедшей неделе цена за унцию драгоценного металла превысила пик августа 2016 года, что спровоцировано политическими высказываниями американского лидера Дональда Трампа о нанесении удара по Сирии.
Впрочем, курс виртуальной валюты также подрос до $8 тыс., однако это только позволило биткойну отыграть ранее потерянные позиции, когда стоимость криптовалюты обрушилась на 40%. Эксперты отмечают, что во времена нестабильности инвесторы предпочитают проверенные активы - золото. Подобную тенденцию аналитики считают долгосрочной, когда инвесторы утратили доверие к альтернативным активам.
Курс биткойна вырос незначительно, если сравнивать его с повысившейся стоимостью золота. На прошедшей неделе цена за унцию драгоценного металла превысила пик августа 2016 года, что спровоцировано политическими высказываниями американского лидера Дональда Трампа о нанесении удара по Сирии.
Впрочем, курс виртуальной валюты также подрос до $8 тыс., однако это только позволило биткойну отыграть ранее потерянные позиции, когда стоимость криптовалюты обрушилась на 40%. Эксперты отмечают, что во времена нестабильности инвесторы предпочитают проверенные активы - золото. Подобную тенденцию аналитики считают долгосрочной, когда инвесторы утратили доверие к альтернативным активам.
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Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 23:42