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Курс валют на 14.04.2018

Инвесторы вновь предпочитают золото вместо биткойна

Инвесторы вновь обратились к золоту в качестве безопасного актива, предпочитая данный вид вложений вместо биткойна. Нестабильная ситуация на валютных рынках привела к росту спроса на золото, пишет портал газеты "Коммерсант".

Инвесторы вновь предпочитают золото вместо биткойна


Курс биткойна вырос незначительно, если сравнивать его с повысившейся стоимостью золота. На прошедшей неделе цена за унцию драгоценного металла превысила пик августа 2016 года, что спровоцировано политическими высказываниями американского лидера Дональда Трампа о нанесении удара по Сирии.

Впрочем, курс виртуальной валюты также подрос до $8 тыс., однако это только позволило биткойну отыграть ранее потерянные позиции, когда стоимость криптовалюты обрушилась на 40%. Эксперты отмечают, что во времена нестабильности инвесторы предпочитают проверенные активы - золото. Подобную тенденцию аналитики считают долгосрочной, когда инвесторы утратили доверие к альтернативным активам.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 23:42
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