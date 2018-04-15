Инвесторы вновь предпочитают золото вместо биткойна

Курс биткойна вырос незначительно, если сравнивать его с повысившейся стоимостью золота. На прошедшей неделе цена за унцию драгоценного металла превысила пик августа 2016 года, что спровоцировано политическими высказываниями американского лидера Дональда Трампа о нанесении удара по Сирии.Впрочем, курс виртуальной валюты также подрос до $8 тыс., однако это только позволило биткойну отыграть ранее потерянные позиции, когда стоимость криптовалюты обрушилась на 40%. Эксперты отмечают, что во времена нестабильности инвесторы предпочитают проверенные активы - золото. Подобную тенденцию аналитики считают долгосрочной, когда инвесторы утратили доверие к альтернативным активам.