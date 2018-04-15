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Экс-участница «Дом-2» Лера Фрост решила начать музыкальную карьеру

Бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Валерия Фрост записала свою первую музыкальную композицию.

Несмотря на то, что девушка уже не является участницей эпатажного реалити-шоу, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Несколько недель назад Валерия сообщила своим поклонникам, что решила расстаться со своим возлюбленным Захаром Саленко.

Экс-участница «Дом-2» Лера Фрост решила начать музыкальную карьеру

Длинноволосая красавица подчеркнула, что стремится к саморазвитию, а так как парень является лентяем и бездельником, ей просто-таки пришлось оборвать с ним отношения. Однако несколько дней назад Фрост объявила фанатам, что все-таки решила снова испробовать удачу в отношениях с Захаром, который к тому же, в честь примирения, подарил ей красивое кольцо.

Сегодня стало известно, что экс-участница решила начать музыкальную карьеру. Девушка не только ежедневно посещает звукозаписывающую студию, но и совсем скоро планирует презентовать свою первую песню. Валерия решила оставить в секрете, в каком стиле она записывает композицию, однако предложила поклонникам три версии для раздумий: рок, поп или рэп.

Экс-участница «Дом-2» Лера Фрост решила начать музыкальную карьеру

Нужно сказать, что после ухода за ворота реалити-шоу Фрост удалось очень хорошо обжиться в Москве. Благодаря хорошим связям красавица устроилась на работу и стала директором клиники одного из известных пластических хирургов. Сейчас Валерия пробует себя на телевидении.

Многие пользователи Сети уверены, что экс-участницу вдохновляет теледива и исполнительница Ольга Бузова.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:10
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