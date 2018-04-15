Михаил Мень: В России могут упразднить ипотечные кредиты без первого взноса

Михаил Мень, министр строительства России поддерживает идею упразднения ипотечных кредитов без первоначального взноса (низким первоначальным взносом). По словам чиновника, это изменение политики по отношению к ипотечному кредитованию не имеет ничего общего с опасением "надувания ипотечного пузыря".По его сведениям, общая просроченная задолженность по ипотеке составляет 2,3 процента от ВВП, что является нормой для развитых стран. Такжэе чиновник Минстроя рассказал, что Центробанк рекомендует банкам не уменьшать первоначальный взнос, чтобы не поощрять должников, у которых на руках и так более 10 трлн рублей кредитных средств. Он также уверен, что в России невозможен крах подобный ипотечному краху США в 2008 году.