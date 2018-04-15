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Михаил Мень: В России могут упразднить ипотечные кредиты без первого взноса

В России для уменьшения риска образования ипотечного пузыря существенно ограничивается выдача кредитов на приобретение жилья с первоначальным взносом ниже 20%. Это, по словам Михаила Меня, министра строительства России, даст возможность сократить риски не выплат заемщиками банкам кредитных средств.

Михаил Мень, министр строительства России поддерживает идею упразднения ипотечных кредитов без первоначального взноса (низким первоначальным взносом). По словам чиновника, это изменение политики по отношению к ипотечному кредитованию не имеет ничего общего с опасением "надувания ипотечного пузыря".

Михаил Мень: В России могут упразднить ипотечные кредиты без первого взноса


По его сведениям, общая просроченная задолженность по ипотеке составляет 2,3 процента от ВВП, что является нормой для развитых стран. Такжэе чиновник Минстроя рассказал, что Центробанк рекомендует банкам не уменьшать первоначальный взнос, чтобы не поощрять должников, у которых на руках и так более 10 трлн рублей кредитных средств. Он также уверен, что в России невозможен крах подобный ипотечному краху США в 2008 году.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 22:49
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